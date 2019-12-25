В центре Петербурга пройдут испытания беспилотного автомобиля

Его разработала петербургская компания.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в центре Петербурга проведут испытания беспилотного автомобиля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Испытания пройдут в районе Марсова поля. Отмечается, что умный автомобиль станет полноценным участником дорожного движения. При этом в салоне будет находиться инженер. Специалисты проверят алгоритмы беспилотника в реальной дорожной обстановке.

Известно, что беспилотный автомобиль разработан петербургской компанией. Он умеет отличать дорожные знаки, светофоры и пешеходов и объезжает препятствия.

Ранее мы сообщали о том, что морская авиация примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге.

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