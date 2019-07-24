Морская авиация примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге

Участие примут более 60 вертолетов и самолетов.

Боевые самолеты и вертолёты осуществили перелёт на оперативные аэродромы Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия для участия в Главном военно-морском параде в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

На 4 аэродомах находятся более 60 самолетов и вертолетов. Экипажи и наземные службы приступили к предварительной подготовке по изучению маршрутов пролёта на параде.

В составе парадного строя морской авиации будут представлены самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50,противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31, Ми-8.

Ранее в Петербург для участия в параде прибыл катер "Михаил Казанский".

Видео: ЗВО