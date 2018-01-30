Изменяется график разводки мостов для подготовки к Военно-морскому параду

За действующими ограничениями следите на сайте Комитета по транспорту.

В акватории Невы 28 июля состоится Главный Военно-морской парад. Для обеспечения подготовки к параду будет изменен график разводки мостов и введены ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Ночью 16 и 18 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06:00. Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00, Троицкий мост – с 01:20 до 06:00, Дворцовый мост будет разведен два раза – с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский мост также разведут дважды – с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

При этом, закрытие движение по переправам после их наведения может быть продлено до 15 минут. Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено. За действующими ограничениями следите на сайте Комитета по транспорту.

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Фото: ВКонтакте/ CПб ГБУ "Мостотрест"