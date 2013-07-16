Вечером 17 мая в Калининском районе произошла авария на электросетях. Об этом сообщили сами очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.
Известно, что без света остались несколько домов в районе. А также на улице Комсомола "встали" трамваи. Как отметили в пресс-службе "Россети Ленэнерго" "Невским Новостям", после технологического нарушения на оборудовании 35кВ специалисты ведут восстановительные работы в районе улицы. Также на месте работает бригада электросетевой компании для дальнейшего запитывания потребителей.
Ранее мы писали, что "Россети Ленэнерго" запустили высокоавтоматизированную подстанцию в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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