К 18:35 система электроснабжения была восстановлена.

Вечером 17 мая в Калининском районе произошла авария на электросетях. Об этом сообщили сами очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Известно, что без света остались несколько домов в районе. А также на улице Комсомола "встали" трамваи. Как отметили в пресс-службе "Россети Ленэнерго" "Невским Новостям", после технологического нарушения на оборудовании 35кВ специалисты ведут восстановительные работы в районе улицы. Также на месте работает бригада электросетевой компании для дальнейшего запитывания потребителей.

Ранее мы писали, что "Россети Ленэнерго" запустили высокоавтоматизированную подстанцию в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб