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В Калининском районе произошла авария на электросетях
Сегодня, 19:58
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kraratau27

В Калининском районе произошла авария на электросетях

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К 18:35 система электроснабжения была восстановлена.

Вечером 17 мая в Калининском районе произошла авария на электросетях. Об этом сообщили сами очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте. 

Известно, что без света остались несколько домов в районе. А также на улице Комсомола "встали" трамваи. Как отметили в пресс-службе "Россети Ленэнерго" "Невским Новостям", после технологического нарушения на оборудовании 35кВ специалисты ведут восстановительные работы в районе улицы. Также на месте работает бригада электросетевой компании для дальнейшего запитывания потребителей. 

Ранее мы писали, что "Россети Ленэнерго" запустили высокоавтоматизированную подстанцию в Петербурге. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, россети ленэнерго, улица комсомола, электросети
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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Колобов Егор
Сегодня 20:41


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