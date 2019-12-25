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Полицейские спасли из горящего автомобиля в центре Петербурга нетрезвого мужчину
Сегодня, 10:35
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nadezhda_sib

Полицейские спасли из горящего автомобиля в центре Петербурга нетрезвого мужчину

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Мужчина решил переночевать в машине.

Ночью 29 мая правоохранители вытащили мужчину из горящего автомобиля в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел около 03;30 у дома №66 по улице Марата. Через несколько минут после возгорания "Дэу Нексия" на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские успели вытащить из салона хозяина авто ― 33-летнего Алексея. Накануне мужчина поссорился с женой, выпил и заночевал в машине. Пожар произошел по неустановленной причине, сейчас этим занимаются правоохранители. Петербуржец не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на улице Композиторов погибли пенсионеры. 

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: пожар, салон машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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