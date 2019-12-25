В пожаре на улице Композиторов погибли пенсионерка с сыном

Вероятная причина пожара – курение в кровати. И опьянение.

Около четырех часов дня в четверг, 28 мая, в квартире дома №17 по улице Композиторов разгорелся пожар. Как рассказали Piter.TV источники в правоохранительных органах, в огне погибли двое.

Пожар тушили 11 спасателей и три единицы техники, пламя удалось сбить спустя двадцать минут. После обследования квартиры на месте обнаружили обгоревших мужчину и женщину: 46-летнего петербуржца и его 69-летнюю мать. Отмечается, что причиной пожара могло стать курение в постели после выпитого алкоголя. Вероятно, мать и сын были пьяны: на месте пожара обнаружили бутылку из-под водки.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге по горячим следам задержали вора-форточника.

Фото: Piter.TV