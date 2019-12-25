В Петербурге по горячим следам задержали вора-форточника

Мужчину подозревают в хищении икон и личного имущества из квартиры пожилой петербурженки.

Полиция Калининского района Петербурга по горячим следам задержала 60-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении квартиры 73-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Грабитель вломился в двухкомнатную квартиру женщины на первом этаже дома на Тимуровской улице 27 мая. Злоумышленник разбил окно и похитил три иконы общей стоимостью 32 тысячи рублей, планшет и рюкзак. В этот момент хозяйка квартиры находилась на даче, о разбитом окне ей рассказала невестка.

Узнав о случившемся, пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя, который был ранее судим за ограбление квартиры.

Во время обыска его жилища стражи порядка нашли спортивную сумку с инструментами, рюкзаки, более десятка мобильных телефонов, икону, шкатулки с серебряными украшениями и монетами. Законность нахождения этих вещей у мужчины и его причастность к другим преступлениям устанавливается.

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Фото: pixabay.com, пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти