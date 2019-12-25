Вор в тапках вынес из квартиры пенсионерки на Тимуровской иконы и планшет

Домушник разбил стекло и пробрался внутрь.

В минувший вторник, 26 мая, в полицию позвонила 74-летняя петербурженка и рассказала, что из ее квартиры в доме на улице Тимуровской пропали некоторые вещи. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вероятнее всего, неизвестный разбил окно квартиры, расположенной на первом этаже, пробрался внутрь и вынес с собой три иконы в бронзовых окладах, планшет и рюкзак. Ущерб пожилая хозяйка оценила в 38 тысяч рублей.

Полиция предположила, что домушник был в тапочках – найденные на полу следы оказались сильно похожими на следы от домашних обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что на улице Турку грабитель ворвался в дом и вынес украшения.

Фото: pixabay