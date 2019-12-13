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На улице Турку грабитель ворвался в дом и вынес украшения
Сегодня, 12:47
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ruzannar

На улице Турку грабитель ворвался в дом и вынес украшения

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Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию с заявлением обратился безработный мужчина 1992 года рождения.

Он рассказал, что неизвестный, разбив окно на балконе, пробрался в его квартиру д. №2 по ул. Турку, после чего украл ювелирные украшения. Известно, что драгоценности принадлежали умершей матери потерпевшего. Сумма ущерба устанавливается.

Следы пальцев, которые оставил злоумышленник, помогли установить его личность. Сейчас приняты меры к его розыску и задержанию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что злоумышленник обокрал квартиру на Приморском проспекте на 450 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: ограбление спб, улица турку, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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