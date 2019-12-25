Из квартиры инженера в Петербурге вынесли более 5 млн рублей

Злоумышленника уже разыскивают.

В субботу, 23 мая, стало известно, что полиция Приморского района начала расследовать крупную квартирную кражу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая женщина-инженер обратилась в полицию в пятницу вечером. Она заявила, что из ее квартиры в доме, расположенном в Лыжном переулке, неизвестный вынес 5 млн 125 тыс. 400 рублей.

Известно, что злоумышленник взломал замок входной металлической двери.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере".

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Фото: Pixabay