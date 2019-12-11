В магазине на Индустриальном проспекте задержали любителя жевательной резинки

Мужчина пытался пронести мимо кассы несколько блоков на 5 тысяч рублей.

Во вторник, 19 мая, в Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, который хотел похитить товар из гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел около 18:30 в одном из магазинов на Индустриальном проспекте. Через несколько минут после срабатывания сигнализации туда приехали росгвардейцы. Стражи порядка задержали злоумышленника, который хотел пронести мимо кассы несколько блоков жевательной резинки на общую сумму 5 тысяч рублей.

Нарушителя передали в 13 отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее была раскрыта кража сотни шоколадок из супермаркета в Петербурге.

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