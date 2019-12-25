В Петербурге за несколько часов поймали двух пьяных водителей каршеринга

Нарушителей остановили в центре города.

В центре Петербурга в течение нескольких часов поймали сразу двух автомобилистов, севших за руль каршеринговых машин нетрезвыми. Как рассказал "Дорожный инспектор "ВКонтакте", автомобили поймали на Дворцовой площади и на улице Рылеева.

Около 22.25 31 августа полиция остановила на Дворцовой площади арендованный "Хендай". За рулем находился пьяный 29-летний мужчина, который приехал из Колпино "посмотреть город". Прогулка автомобилиста закончилась оформлением административного протокола, мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

В пятом часу утра 1 сентября инспекторы остановили еще и "Ниссан", проезжавший по улице Рылеева. Водитель в машине был под наркотиками и отказался от освидетельствования. Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду и успел побывать в федеральном розыске за кражу.

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Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"