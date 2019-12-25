Девушка на самокате попала под колеса авто на Гранитной улице

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Утром 31 августа на пересечении Новочеркасского проспекта с Гранитной улицей произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке под колеса автомобиля попала девушка на самокате. В сети появилась фотография с места происшествия.

По предварительной информации, девушка передвигалась на своем двухколесном транспорте по пешеходному переходу. Водитель авто не заметил ее и не успел притормозить.

В результате пострадавшей потребовалась помощь медиков. Что именно с девушкой, не уточняется. Однако очевидцы утверждают, что она не может передвигаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в деревья.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Карху