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Девушка на самокате попала под колеса авто на Гранитной улице
Сегодня, 10:50
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Alena_Zinovieva

Девушка на самокате попала под колеса авто на Гранитной улице

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Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Утром 31 августа на пересечении Новочеркасского проспекта с Гранитной улицей произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке под колеса автомобиля попала девушка на самокате. В сети появилась фотография с места происшествия.

По предварительной информации, девушка передвигалась на своем двухколесном транспорте по пешеходному переходу. Водитель авто не заметил ее и не успел притормозить.

В результате пострадавшей потребовалась помощь медиков. Что именно с девушкой, не уточняется. Однако очевидцы утверждают, что она не может передвигаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в деревья.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Карху

Теги: авария, наезд на пешехода, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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