В центре Петербурга под мусором нашли мумию

Останки, предположительно, принадлежат женщине.

В пятницу, 7 февраля, прораба одной из строительных компаний города ждала ужасающая находка. В этот день мужчина изучал четырехэтажный аварийный дом на 11-й Красноармейской улице. Все было в порядке до тех пор, пока он не решил тщательнее осмотреть третий этаж.

Там он обнаружил скелетированный труп, погребенный в груде строительного мусора и укутанный в бежевое одеяло. По сообщению АН "Оперативное прикрытие", останки, предположительно, принадлежат женщине.

Ранее мы писали, что омские охотники нашли в лесу труп с обглоданным лицом.

Фото: pexels