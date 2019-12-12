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В центре Петербурга под мусором нашли мумию
Сегодня, 13:37
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Arinablinova

В центре Петербурга под мусором нашли мумию

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Останки, предположительно, принадлежат женщине.

В пятницу, 7 февраля, прораба одной из строительных компаний города ждала ужасающая находка. В этот день мужчина изучал четырехэтажный аварийный дом на 11-й Красноармейской улице. Все было в порядке до тех пор, пока он не решил тщательнее осмотреть третий этаж.

Там он обнаружил скелетированный труп, погребенный в груде строительного мусора и укутанный в бежевое одеяло. По сообщению АН "Оперативное прикрытие", останки, предположительно, принадлежат женщине.

Ранее мы писали, что омские охотники нашли в лесу труп с обглоданным лицом.

Фото: pexels

Теги: аварийный дом, останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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