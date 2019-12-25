Омские охотники нашли в лесу труп с обглоданным лицом

Пенсионер из дома-интерната пропал еще в ноябре.

В Омской области охотники, отец и сын, нашли в лесу труп с обезображенным лицом.

Региональные следственные органы СКР по Омской области сообщают, что 73-летний пенсионер ушел из дома-интерната 15 ноября 2019 года и пропал. Есть вероятность, что мужчина заблудился. Проживая в доме-интернате, пожилой мужчина, страдающий рядом хронических заболеваний, злоупотреблял алкоголем, который прятал в лесу.

Тело без признаков насильственной смерти. Лицо обглодано до костей животными, вероятно после смерти. Для выяснения всех обстоятельств гибели проводится проверка, в рамках которой будет проведена экспертиза, для установления точных причин смерти мужчины.

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Фото: СКР по Омской области