Стала известна причина смерти четырех человек в заброшенной воинской части

Компания отравилась неизвестным веществом.

Петербургские правоохранители выяснили, что стало причиной смерти четырех человек, найденных 4 февраля в заброшенной воинской части в Приморском районе. О подробностях рассказали "Невские новости".

Как выяснилось, компания из двух мужчин и двух женщин отравилась неизвестным веществом: рядом с трупами лежала канистра с остатками некоей спиртосодержащей жидкости. Осмотр места обнаружения трупов позволил установить, что тела лежали в здании уже около трех дней. Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили, но трупы были частично обглоданными животными, предположительно крысами.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге ФСБ помешало воришкам снять со счёта покойника 580 миллионов рублей.

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