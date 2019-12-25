Мужчины сразу признались в преступлении.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в Петербурге ФСБ помешало воришкам снять со счёта покойника 580 миллионов рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, четверо мужчин предоставили поддельные документы о праве на наследство московского бизнесмена, который умер в 2019 году. Злоумышленники попросили банковский служащих перевести деньги со всех счетов покойника на один, который они открыли заранее. В итоге ФСБ задержал мужчин.

"Ну, не получилось опрокинуть пол-лярда, бывает. Пойдем в тюрьму", —отметили задержанные.

Известно, что двоих из задержанных отправили в СИЗО, а остальные ждут меры пресечения.

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Фото:Piter.TV