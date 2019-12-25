В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в Петербурге ФСБ помешало воришкам снять со счёта покойника 580 миллионов рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".
Как оказалось, четверо мужчин предоставили поддельные документы о праве на наследство московского бизнесмена, который умер в 2019 году. Злоумышленники попросили банковский служащих перевести деньги со всех счетов покойника на один, который они открыли заранее. В итоге ФСБ задержал мужчин.
"Ну, не получилось опрокинуть пол-лярда, бывает. Пойдем в тюрьму",
—отметили задержанные.
Известно, что двоих из задержанных отправили в СИЗО, а остальные ждут меры пресечения.
Ранее мы сообщали о том, что напавшего на Эллу Памфилову суд оправил на принудительное лечение.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )