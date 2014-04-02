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В центре Петербурга планируют сократить количество самокатов для аренды
Сегодня, 21:03
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В центре Петербурга планируют сократить количество самокатов для аренды

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По планам, в центре города будут размещены не более 35% от общего количества самокатов.

В Центре Петербурга могут ввести ограничение на размещение электросамокатов. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Михаила Курдяева.

По планам, в центре города будут размещены не более 35% от общего количества самокатов. Так, основная часть парка будет действовать в спальных районах. Отмечается, что за год количество электросамокатов увеличилось примерно на 15-20% до 20 тыс. штук. 

С начала года в Петербурге зафиксировали 8 ДТП с участием арендованных самокатов. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге могут появиться платные парковки для электросамокатов. Платить при этом предлагают кикшеринговым компаниям, а не арендаторам.

Фото: Piter.tv
 

Теги: парк, самокаты, центр города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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