В Петербурге могут появиться платные парковки для электросамокатов

Платить при этом предлагают кикшеринговым компаниям, а не арендаторам.

Депутаты ЗакСа Петербурга предложили комитету по транспорту рассмотреть вариант появления платных парковок для электросамокатов. Круглый стол на тему "Вопросы безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности в Санкт-Петербурге" состоялся в Мариинском дворце 30 мая.

Как передал телеканал "Санкт-Петербург", в городе около 25 тысяч самокатов, этим летом их количество может возрасти еще на 1/5. В связи с этим необходимо предусмотреть места для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Члены круглого стола высказали такое предложение: создать парковки, за которые будут платить сервисы шеринга.

На данный момент регламентирование использования СИМ в данный момент не предусмотрено федеральным законодательством. В связи с этим вносить поправки в ПДД пока нет возможности. При этом Комитету удалось заключить добровольное соглашение с кикшеринговыми компаниями.

По данным депутата Алексея Цивилева, в 2021 году количество ДТП с участием СИМ возросло на 67%.

Участники круглого стола, среди которых были руководители прокатных компаний, представители ГИБДД, общественных объединений, чиновники согласились с тем, что нужно определить планировку специальных парковок для электросамокатов.

Региональный парламент будет готовить поправки, которые предложат для внесения в федеральное законодательство.

Фото: Piter.tv