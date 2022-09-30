В центре Петербурга перекроют проезд на время киносъемок

Ограничения будут действовать 27, 28 и 29 сентября.

Пресс-служба Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Петербурга предупредила о возможных ограничениях движения транспорта в центральной части города в связи со съемками фильма "Левша". Ограничения будут действовать 27, 28 и 29 сентября.

С полуночи до 22:00 27 сентября движение автомобилей будет запрещено на участке Казанской улицы от Невского проспекта до дома 3, а также на Казанской площади вдоль дома 2.

Временные ограничения будут введены с 23:00 27 сентября до 15:00 28 сентября, а затем снова с 18:00 до 17:00 29 сентября на Казанской улице от Невского до дома 3, на Казанской площади вдоль дома 2, а также по набережной канала Грибоедова от дома 23 до переулка Сергея Тюленина.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга запустили автобусный рейс в Смоленск.

Фото: : Комитет по транспорту Петербурга