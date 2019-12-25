В центре Петербурга перекрыли набережную Обводного канала и Троицкий мост

Инспекторы ГАИ остановили движение на ключевых улицах центра города.

В Санкт-Петербурге инспекторы ГАИ временно перекрыли движение на набережной Обводного канала, Троицком мосту и улице Куйбышева в Адмиралтейском районе. Причины ограничений пока неизвестны, сообщает "Яндекс.Пробки".

В центре Петербурга возникли значительные заторы из-за временного перекрытия ряда улиц. Под ограничение попали набережная Обводного канала, Троицкий мост и улица Куйбышева вблизи станции метро "Горьковская".

Пользователи отмечают присутствие сотрудников ДПС на местах, движение регулируется регулировщиками. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", уровень заторов на этих улицах достиг высоких отметок.

Вечером 30 октября Троицкий мост планируется развести в час ночи. Причины перекрытия и время снятия ограничений не уточняются.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)