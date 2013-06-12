В центре Петербурга освобождены восемь незаконно используемых помещений

Помещения расположены в Центральном и Адмиралтейском районах.

В Адмиралтейском и Центральном районах сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" освободили восемь незаконно используемых помещений общей площадью более 750 тысяч квадратных метров. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Под жилые и складские цели использовалось городское имущество на Шпалерной, Садовой, Бородинской, Верейской улицах, в Столярном и Спасском переулках, на улицах Чайковского и Декабристов.

Ранее комитет требовал арендодателей покинуть помещения. Однако этого никто не сделал. Более того, некоторые из них выполнили в помещениях несогласованные переустройство и перепланировку. Всем нарушителям грозят штрафы.

На этой неделе в пяти районах Петербурга снесли незаконные торговые точки.

Фото: пресс-служба ККИ