Магистрали будут недоступны для автомобилистов 20 июня с 9:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня.

В понедельник, 15 июня, в центре Петербурга ограничат движение из-за подготовки и проведения торжественного парада. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобилисты не смогут проехать по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта и до дома 22 по Миллионной улице.

Движение ограничат 20 июня с 9:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня.

Ранее мы сообщили о том, что туристический поток в Петербурге после пандемии планируют восстановить за 2 года.

Фото:Piter.TV