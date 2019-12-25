Туристический поток в Петербурге после пандемии планируют восстановить за 2 года

Восстановление будет происходить постепенно.

В Петербурге хотят восстановить туристический поток за 1,5-2 года. Всемирная туристская организация ООН в свою очередь считает, что для восстановления мирового туризма понадобится 4-6 лет. Об этом в интервью "ТАСС" сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам главы комитета, в худшем случае в 2020 году Северная столица потеряет до 80% туристического потока, при оптимистичном прогнозе ― до 50-60%.

Корнеев выделил Курортный район, который может заинтересовать туристов. Там расположен самый большой санаторно-курортный комплекс в мире в северных широтах.

Пандемия показала, что туризм имеет большое значение для Петербурга, в частности ― в финансовом плане. Это и значительный вклад в ВПР города, и большое количество рабочих мест.

Также Piter.TV рассказал о том, что въезд для россиян в страны Европы, скорее всего, будет ближайшее время запрещен.

Фото: Piter.TV