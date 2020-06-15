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Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян

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В список от 1 июля не попадут граждане РФ.

Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров РФ на официальном сайте. Эксперты пояснили, что в ближайшее время ЕС огласит список для третьих стран, из которых путешественники смогут прибывать на территорию Евросоюза с 1 июля. Специалисты полагают, что Россия не попадет в этот перечень. Данная мера может быть связана с тем, что количество новых случаев инфицирования в РФ все еще велико. Также правительство  страны не может ответить взаимными мерами, так как сроки открытия российских границ остаются неясными.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала открыть границы ЕС для граждан из Албании, Боснии и герцеговины, Косово, Черногории, Северной македонии, Сербии. Специалисты считают, что эпидемиологическая обстановка в данных государствах лучше, чем в странах ЕС. 

Напомним, что в Еврокомиссии заявили о необходимости держать открытыми внутренние границы ЕС с 15 июня.

Видео: YouTube / European Commission

Теги: атор, евросоюз, открытие границ, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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