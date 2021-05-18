Ночью в Петербурге столкнулись машины из-за неработающего светофора

Электричество на перекрестке отключилось во время грозы.

На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы этой ночью столкнулись две иномарки. Всему виной – сломанный светофор, отключившийся во время грозы.

Издание "Фонтанка" отмечает, что столкновение произошло через семь минут после того, как отключился светофор, на пустой дороге. Утром там собрались пробки – работники не смогли починить светофор с первого раза.

По предварительным данным, столкнувшись, машины задели еще два транспорта. О состоянии участников ДТП пока ничего неизвестно.

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Видео: vk.com/spb_today