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Ночью в Петербурге столкнулись машины из-за неработающего светофора

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Электричество на перекрестке отключилось во время грозы.

На перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы этой ночью столкнулись две иномарки. Всему виной – сломанный светофор, отключившийся во время грозы.

Издание "Фонтанка" отмечает, что столкновение произошло через семь минут после того, как отключился светофор, на пустой дороге. Утром там собрались пробки – работники не смогли починить светофор с первого раза.

По предварительным данным, столкнувшись, машины задели еще два транспорта. О состоянии участников ДТП пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что участок КАД в Петербурге перекрыли сотрудники ГИБДД.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, сломанный светофор
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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