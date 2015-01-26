Участок КАД в Петербурге перекрыли сотрудники ГИБДД

Наблюдениями о перекрытии дорог поделились очевидцы в соцсетях.

Утром во вторник, 18 мая, сотрудники ГИБДД перекрыли участок на внутреннем кольце КАД от Софийской улицы к Московскому шоссе, передают участники группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Также закрыли дорогу из Пушкина. По словам читателей, "Киевское к Пулковскому еле ползет". Помимо этого закрыты заезды на КАД в районе Шушар.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на внутреннем кольце собралась пробка почти от вантового моста. В целом ситуация в городе на момент публикации данной записи оценена в 4 балла.

Перекрытие проезда может быть связано со стартом юридического форума, который продлится до 22 мая. В числе спикеров заявлены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее мы писали, что на развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"