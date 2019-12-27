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В центре Петербурга ночью инспекторы ловили лихача на "Ладе Приоре"
Сегодня, 17:43
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himif

В центре Петербурга ночью инспекторы ловили лихача на "Ладе Приоре"

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Водитель разъезжал по городу без прав.

Ночью в четверг, 13 февраля, инспекторы ДПС долго ловили на Невском проспекте лихача на "Ладе Приоре". Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу,.

Автомобилист не реагировал на требования инспекторов остановиться и продолжал мчаться по проспекту от моста Александра Невского в сторону Лиговского. На улице Чехова водитель уже не справился с управлением и влетел в припаркованный у дома №18 автомобиль, после чего попытался сбежать, но был пойман инспекторами. Лихачом оказался 19-летний петербуржец без водительских прав.

На автолюбителя составили несколько административных протоколов.

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Фото: Piter.TV

Теги: лада приора, лихач
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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