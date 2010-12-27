В центре Петербурга неизвестные замаскировали камеру слежения под собаку 

В пятницу, 20 сентября, горожане заметили в центре Петербурга замаскированную под собачку камеру слежения. Фотографиями "шпионской камеры" петербуржцы поделились в соцсетях.
Камера установлена на одном из зданий, недалеко от площади Труда.
Наверное для слежки за собаками, чтобы они ни о чем не догадались
предположили горожане
Другие пользователи предположили, что это очередной арт-объект от петербургских художников.
Ранее мы сообщали о том, что Google добавила в поиск пасхалки, посвященные юбилею сериала "Друзья".
Фото:протестный петербург/telegam
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