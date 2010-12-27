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В центре Петербурга неизвестные замаскировали камеру слежения под собаку 
Сегодня, 11:07
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга неизвестные замаскировали камеру слежения под собаку 

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Горожане быстро рассекретили такую маскировку.

В пятницу, 20 сентября, горожане заметили в центре Петербурга замаскированную под собачку камеру слежения. Фотографиями "шпионской камеры" петербуржцы поделились в соцсетях. 

Камера установлена на одном из зданий, недалеко от площади Труда.

Наверное для слежки за собаками, чтобы они ни о чем не догадались

предположили горожане

Другие пользователи предположили, что это очередной арт-объект от петербургских художников.

Ранее мы сообщали о том, что Google добавила в поиск пасхалки, посвященные юбилею сериала "Друзья".

Фото:протестный петербург/telegam

 

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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