Google добавила в поиск пасхалки, посвященные юбилею сериала "Друзья"

Первая серия ситкома вышла на экраны 25 лент назад.

В пятницу, 20 сентября, компания Google добавила в поиск пасхалки, посвященные 25-летнему юбилею сериала "Друзья". Об этом сообщают в пресс-службе Google Россия.

Чтобы посмотреть на эти пасхалки пользователю необходимо ввести в строке поиска имена главных героев. После этого в правом углу появится интерактивная иконка. на которую нужно нажать. Так, у Фиби Буффе играет песня "Smelly Cat" и бегает котик, а у Джоуи Триббиани летает по странице еда.

Первая серия ситкома вышла на экраны 22 сентября 1994 года. Известно, что юбилей культового сериала также отмечает Ralph Lauren вместе с Warner Bros. Consumer Products. Так, к 25-летию сериала выпущена коллеция одежды, вдохновленная стилем Рейчел Грин.

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Фото:скришноты, кинопоиск