Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине

А именно в селе Загорцы Хмельницкой области.

В пятницу, 20 сентября, Микки Рурк заявил, что попросил друга, чтобы после смерти его похоронили на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Сегодня".

Актер выбрал место "на черный день" в селе Загорцы Хмельницкой области.

Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там заявил он

После такого заявления 67-летняя звезда рассказала, что планирует закончить сценарий нового фильма. Кроме того, Микки Рурк намерен сняться ещё в одной киноленте, а также купить недвижимость в Нью-Йорке.

Ранее мы сообщали о том, что Микки Рурк изменился до неузнаваемости после новой пластической операции.

Видео:Good Morning Britain, FoxSearchlight, TMZ