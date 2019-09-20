Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине

В пятницу, 20 сентября, Микки Рурк заявил, что попросил друга, чтобы после смерти его похоронили на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Сегодня".
Актер выбрал место "на черный день" в селе Загорцы Хмельницкой области.
Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там
заявил он
После такого заявления 67-летняя звезда рассказала, что планирует закончить сценарий нового фильма. Кроме того, Микки Рурк намерен сняться ещё в одной киноленте, а также купить недвижимость в Нью-Йорке.
Ранее мы сообщали о том, что Микки Рурк изменился до неузнаваемости после новой пластической операции.
Видео:Good Morning Britain, FoxSearchlight, TMZ
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