Актер вышел в прямой эфир утреннего шоу с новой внешностью, в ковбойской шляпе и с собачкой на руках.

Микки Рурк изменился до неузнаваемости после новой пластической операции. Такой вывод сделали зрители утреннего шоу Good Morning Britain, в котором появился актер.

Звезда Голливуда вышел в прямой эфир в ковбойской шляпе и собачкой на руках. Он поговорил с ведущими о новом триллере Азиза Тази "Ночной перенос", а также вспомнил съемки в фильме "Рестлер" (2008). Однако большинство телезрителей заинтересовало больше не творчество актера, а его обновленная внешность.

"Пластический хирург должен был сказать ему, что пора завязывать с операциями. Достаточно", "Микки Рурк выглядит как недавно разведенная тетушка по пути на девичник", — написали комментаторы.

Микки Рурк начал делать пластические операции в начале 1990-х гг., пытаясь скрыть следы от полученных в боксе травм. За это время он десятки раз ложился под нож. В частности, он сделал круговую пластику лица, для восстановления носа пересадил ушной хрящ и многое другое.

Ранее хирург опроверг миф о связи аппендицита и семечек.

Скриншот: YouTube / Good Morning Britain