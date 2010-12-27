Хирург опроверг миф о связи аппендицита и семечек

Специалист подчеркнул, что факторы, которые влияют на развитие аппендицита, сегодня неизвестны.

Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова заведующего отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Андрея Кригера.

Специалист подчеркнул, что факторы, которые влияют на развитие аппендицита, сегодня неизвестны. В настоящий момент не доказано, что образ жизни, физические нагрузки, психологические проблемы или диеты как-то отражаются на заболевании.

У мужчин и у женщин частота встречаемости аппендицита примерно одинаковая, однако у женщин аппендицит часто путают с гинекологическими заболеваниями. Если диагноз не вызывает сомнения, то операция необходима, так как вылечить аппендицит антибиотиками невозможно. При этом удалять орган в профилактических целях не следует. Кригер предупредил, что любое хирургическое вмешательство имеет последствия.

Аппендэктомия – далеко не простая операция, как кажется обывателям. После удаления червеобразного отростка в организме человека возникают спаечные сращения, которые могут привести к кишечной непроходимости. Кроме того, в этом отростке находится лимфоидная ткань. Она играет определенную роль в иммунитете человека.

Ранее ученые предупредили россиян об угрозе распространения смертельных лихорадок по стране.

Фото: pixabay.com