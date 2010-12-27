Россиян предупредили об угрозе распространения смертельных лихорадок по стране

Переносчики опасных тропических болезней поселились вдоль Черноморского побережья и в Крыму.

Россиянам угрожают смертельные тропические болезни, переносчики которых поселились вдоль Черноморского побережья и в Крыму. В дальнейшем насекомые могут переселиться в центральную часть страны и стать причиной эпидемии. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на слова эпидемиологов.

Специалисты считают, что насекомые мигрируют на север из-за глобального потепления. Сейчас на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров. Их укус может привести к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Кроме того, оба вида могут быть переносчиками личинок нитчатых червей. Эти паразиты поселяются в организме и вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

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