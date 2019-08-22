Медики рассказали женщинам об опасности воздержания

Эксперты в области медицины рассказали женщинам об опасности воздержания. Они подчеркнули, что роль полового акта не ограничивается только приятными ощущениями, укреплением отношений и фертильной функцией. Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие ряда заболеваний.
Отсутствие регулярной интимной жизни может вызвать мастопатию и ряд других гинекологических недугов. Это происходит из-за застоя крови в области малого таза. Поэтому еще одним последствием могут быть болезненные ощущения во время менструации.
Кроме того, во время занятия любовью в организме стимулируется выработка коллагена. Поэтому секс полезен и для сохранения красоты. Также отказ от него может быть причиной хронической головной боли и болей в суставах.
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Видео: YouTube / Durex
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