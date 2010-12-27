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Британские ученые посоветовали гипертоникам есть моцареллу
Сегодня, 9:09
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nastya960

Британские ученые посоветовали гипертоникам есть моцареллу

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Этот сыр способен понижать артериальное давление.

Британские диетологи назвали самый полезный сыр для тех, кто страдает от высокого артериального давления. Об этом сообщил Express.

Так, лучшим сыром диетологи назвали моцареллу, так как в ней практически нет соли и мало жира. А большинство других молочных продуктов богаты кальцием, но в это же время содержат множество жиров и соли.

Также гипертоникам посоветовали есть козий сыр и фету, так как эти белые сыры тоже понижают давление.

Ранее австралийский диетолог назвала семь продуктов для быстрого похудения.

Теги: давление, диетологи, сыр
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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