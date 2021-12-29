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В центре Петербурга неизвестные расклеили фейковые объявления об учениях по эвакуации населения
Сегодня, 15:46
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В центре Петербурга неизвестные расклеили фейковые объявления об учениях по эвакуации населения

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Горожан предупредили, что информация не соответствует действительности.

В Центральном районе злоумышленники расклеили фейковые объявления на парадных домов. В "посланиях" говорится, что 8 февраля в городе пройдут учения по эвакуации и рассредоточению гражданского населения.  Данная информация не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Горожан призвали проверять подобные данные в официальных источниках. 

Сейчас правоохранители устанавливают авторов объявлений. Сотрудники полиции уже начали поиски. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе Ленобласти уже 4 дня ищут участкового лесничего.

Фото: Telegram / Центр. Новости

Теги: фейковые объявления, центр петербурга, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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