Видео: в центре Петербурга на "зебре" сбили пожилую женщину

Инцидент произошел рядом со школой №214.

В центре Петербурга на улице Маяковского иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Дорожное происшествие произошло 14 марта. Об этом сообщают "Невские новости".

На записи видно, что белый Nissan Almera наехал на пешехода, женщина отлетела на несколько метров. Водитель выбежал к пострадавшей. Убедившись, что женщина жива, он скрылся с места преступления. О ее состоянии неизвестно.

Отмечается, что инцидент произошел рядом со школой №214.

Ранее мы писали, что упавший обогреватель повредил ребенку глаз в школе на Дыбенко.

Видео: Невские новости