Подвешенный на перилах труп нашли в парадной на Лиговском

Утром 3 марта жильцы дома №65 по Лиговскому проспекту сделали страшную находку. Они обнаружили в парадной подвешенный труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Полиция узнала о случившемся около 11 часов. Стражи порядка вместе с медиками из скорой помощи отправились по указанному адресу и нашли на четвертом этаже труп незнакомца, прикрепленный к перилам брючным ремнем. На вид погибшему около 60 лет. Никаких документов при нем не было.
В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Личность погибшего и точные причины смерти предстоит установить экспертам. Труп направлен в морг на экспертизу.
Ранее мы писали, что в Колпино нашли труп мужчины, насаженный на ножку табуретки.
Фото: Piter.TV
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