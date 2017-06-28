Подвешенный на перилах труп нашли в парадной на Лиговском

Труп незнакомца был прикреплен к перилам брючным ремнем.

Утром 3 марта жильцы дома №65 по Лиговскому проспекту сделали страшную находку. Они обнаружили в парадной подвешенный труп мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Полиция узнала о случившемся около 11 часов. Стражи порядка вместе с медиками из скорой помощи отправились по указанному адресу и нашли на четвертом этаже труп незнакомца, прикрепленный к перилам брючным ремнем. На вид погибшему около 60 лет. Никаких документов при нем не было.

В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Личность погибшего и точные причины смерти предстоит установить экспертам. Труп направлен в морг на экспертизу.

Ранее мы писали, что в Колпино нашли труп мужчины, насаженный на ножку табуретки.

Фото: Piter.TV