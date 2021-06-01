Полицейский лишился звания после тайной кражи у покойника

Бывший страж порядка пошел на преступление.

Бывший сотрудник полиции Санкт-Петербурга получил условный срок за хищение имущества умершего мужчины и последующие покупки по чужой банковской карте.

Октябрьский районный суд вынес решение по делу бывшего полицейского Андрея Андреева, которого признали виновным в превышении полномочий и краже в двух отдельных эпизодах. Расследование установило, что ночью 9 сентября прошлого года Андреев прибыл на вызов о трупе на набережной Пряжки, дом 50, где забрал рюкзак умершего.

По данным суда, в рюкзаке находились наушники стоимостью "14 990 рублей" и банковская карта. Как зафиксировано материалами дела, Андреев использовал эту карту для оплаты шавермы, а затем сделал покупки в супермаркете и пивном магазине. Общая сумма его расходов составила немного больше "тысячи рублей".

На слушаниях Андреев полностью признал вину. Суд определил ему наказание в виде "4 лет условно" с таким же испытательным сроком. В течение последующих "1 года и 2 месяцев" ему запрещено занимать должности на государственной службе. Звания "сержант полиции" Андреев лишен по приговору.

Фото: Piter.TV