В Колпино нашли труп мужчины, насаженный на ножку табуретки

На месте происшествия обнаружили следы бурого цвета.

В среду, 6 февраля, в Колпино сделали страшную находку. В доме №21 по улице Бульвар Трудящихся нашли тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия обнаружили следы бурого цвета, признаки сопротивления и волочения. На теле убитого нашли множественные травмы: перелом верхней челюсти, обширные гематомы, тупая травма живота. Кроме того, труп был насажен на ножку перевернутой табуретки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Виновных ищет полиция.

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Фото: Piter.TV