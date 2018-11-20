Пенсионерка скончалась во время прогулки с собакой на Школьной улице

Женщине стало плохо, и она умерла до прибытия скорой помощи.

В понедельник, 4 февраля, на Школьной улице, возле дома №64 нашли тело 61-летней петербурженки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам свидетелей, женщине стало плохо во время прогулки с собакой. Она скончалась до прибытия скорой помощи. Труп обнаружила другая жительница Петербурга, также выгуливавшая своего питомца.

Личность умершей удалось установить по паспорту. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.

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