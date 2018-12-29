Маленькая жительница Ленобласти умерла после того, как съела манго

Всей семье стало плохо от экзотического фрукта.

Ранним утром 23 января в поселке Коммунар Гатчинского района Ленобласти скончалась четырехлетняя девочка, которая являлась гражданкой республики Молдова. Инцидент произошел в квартире дома № 20А по улице Гатчинской. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, вся семья девочки отведала манго. После этого все почувствовали себя плохо. Хуже всех стало малышке. Прибывшие на место происшествия медики пытались помочь ребенку, однако у них ничего не получилось. Точные причины смерти установит экспертиза.

Уточняется, что семья, в которой проживала девочка, полная и благополучная. На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

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Фото: Piter.TV