На крыше дома в центре Петербурга "заметили" огромного паука

Картинку назвали "страшным сном арахнофоба".

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев, который регулярно радует пользователей интернета своим необычным видением мира, опубликовал у себя в Instagram новую картинку. На этот раз он "посадил" на крышу одного из домов в центре Петербурга гигантского механизированного паука.

Свой пост дизайнер решил дополнить стихотворением давно забытого "кибер-поэта":

"Старый паук

Запутывал сети,

Чтобы ловить людей.

Старый паук,

Увы, не заметил:

Люди — не мухи

На этом обеде.

Мы не боимся сетей".

Подписчики Соловьева остались в восторге от его новой выдумки. "Очень символично", "Лайк, если нашел пасхалку", "А че он без каски, щита и дубинки?" – написали пользователи, намекая на недавние аресты во время протестной акции 31 января. Также один из них пошутил, назвав картинку "страшным сном арахнофоба".

Ранее на Неве "сняли" рыбалку с грави-льдин.

Фото: Instagram / solovyewadim