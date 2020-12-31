На крыше дома в центре Петербурга "заметили" огромного паука

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев, который регулярно радует пользователей интернета своим необычным видением мира, опубликовал у себя в Instagram новую картинку. На этот раз он "посадил" на крышу одного из домов в центре Петербурга гигантского механизированного паука.
Свой пост дизайнер решил дополнить стихотворением давно забытого "кибер-поэта":
"Старый паук
Запутывал сети,
Чтобы ловить людей.
Старый паук,
Увы, не заметил:
Люди — не мухи
На этом обеде.
Мы не боимся сетей".
Подписчики Соловьева остались в восторге от его новой выдумки. "Очень символично", "Лайк, если нашел пасхалку", "А че он без каски, щита и дубинки?" – написали пользователи, намекая на недавние аресты во время протестной акции 31 января. Также один из них пошутил, назвав картинку "страшным сном арахнофоба".
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Фото: Instagram / solovyewadim
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