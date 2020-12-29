На Неве "сняли" рыбалку с грави-льдин

Свое видение рыбалки представил дизайнер Вадим Соловьев.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев показал в своем Instagram рыбалку с грави-льдин на Неве.

Рыбалка с грави-льдин — традиционное питерское занятие любителей хорошего улова и высоты. Заядлые рыбаки, несмотря на официальные запреты, каждый год выходят на опасный парящий лед чтобы наловить пару ведерок грави-окуней или, на худой конец, грави-плотвы. Но в рыбе ли дело на самом деле? Я думаю нет. Дело в ощущениях. Вадим Соловьев, дизайнер

Дизайнер отметил, что грави-рыба не такая уж и вкусная, накормить ею можно только бездомных котов. А сами рыбаки приходят за ощущениями, а не уловом.

В Петербурге в конце декабря главную ёлку на Дворцовой украсил диплодок.

Видео: Instagram/ @solovyewadim