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На Неве "сняли" рыбалку с грави-льдин
Сегодня, 9:09
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nastya960

На Неве "сняли" рыбалку с грави-льдин

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Свое видение рыбалки представил дизайнер Вадим Соловьев.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев показал в своем Instagram рыбалку с грави-льдин на Неве.

Рыбалка с грави-льдин — традиционное питерское занятие любителей хорошего улова и высоты. Заядлые рыбаки, несмотря на официальные запреты, каждый год выходят на опасный парящий лед чтобы наловить пару ведерок грави-окуней или, на худой конец, грави-плотвы. Но в рыбе ли дело на самом деле? Я думаю нет. Дело в ощущениях.

Вадим Соловьев, дизайнер

Дизайнер отметил, что грави-рыба не такая уж и вкусная, накормить ею можно только бездомных котов. А сами рыбаки приходят за ощущениями, а не уловом.

В Петербурге в конце декабря главную ёлку на Дворцовой украсил диплодок.

Видео: Instagram/ @solovyewadim

Теги: вадим соловьев, дизайнер, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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