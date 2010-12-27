В центре Петербурга мужчина избил подростка за электросамокат

В минувшую среду, 30 октября, в центре Петербурга неизвестный избил подростка за электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в Невском районе. Как оказалось, мужчина проследил за подростком, поднялся с ним на пятый этаж, ударил и скрылся на лифте с электосамокатом несовершеннолетнего.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивает.
Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском районе мужчина совершил кражу имущества.
Фото:pixabay
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