В центре Петербурга мужчина избил подростка за электросамокат

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувшую среду, 30 октября, в центре Петербурга неизвестный избил подростка за электросамокат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Невском районе. Как оказалось, мужчина проследил за подростком, поднялся с ним на пятый этаж, ударил и скрылся на лифте с электосамокатом несовершеннолетнего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивает.

Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском районе мужчина совершил кражу имущества.

Фото:pixabay