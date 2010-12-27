В Гатчинском районе мужчина совершил кражу имущества

Сотрудники полиции изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

В Гатчинском районе мужчина похитил электроинструмент за 40 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 30 октября. Полиция получила заявление от 31-летнего гражданина о том, что в его квартиру, расположенную в поселке Пригородный на Вырицком шоссе, проник вор. Он уточнил, что это могло произойти в период с 28 по 30 октября. Пострадавший утверждал, что у него пропал электроинструмент за 40 тыс. рублей. Мужчина уточнил, что сейчас в его квартире идет ремонт.

В результате правоохранительные органы задержали 42-летнего мужчину, который был соседом заявителя. Выяснилось, что накануне гражданин был доставлен в полицейский участок за мелкое хулиганство. Кроме того, подозреваемый был ранее неоднократно судим, в том числе и за имущественные преступления. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе пожарные справились с огнем за 40 минут.

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