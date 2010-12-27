Во Всеволожском районе пожарные справились с огнем за 40 минут

В результате пожара никто не пострадал.

В деревне Мяглово Всеволожского района загорелась бытовка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

О происшествии стало известно в ночь с 30 на 31 октября. Пожарные получили сигнал о возгорании в районе 00:22. На вызов отправились 4 сотрудника МЧС 101-ой пожарно-спасательной части. Огонь полыхал на площади 10 квадратных метров.

С помощью двух единиц пожарной техники спасателям удалось потушить возгорание в течение 40 минут. Уже в 01:03 бригада отправилась в пожарную часть.

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