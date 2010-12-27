На месте аллеи проходят инженерные коммуникации.

В центре Петербурга может исчезнуть сакура, высаженная активистами. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

Как оказалось, территория, где появилась сакура, находится в ведении комитета по благоустройству. В ведомстве отметили, что инициативные жители высадили деревья без согласования с комитетом. Эксперты полагают, что под "японским садом" находятся инженерные коммуникации.

Напомним, что петербуржцы всадили деревья подсемейства сливовых на набережной Обводного канала, 89.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор признал пригодным для купания только два пляжа в Петербурге .

Фото:pixabay