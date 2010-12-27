В центре Петербурга может исчезнуть сакура, высаженная активистами. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".
Как оказалось, территория, где появилась сакура, находится в ведении комитета по благоустройству. В ведомстве отметили, что инициативные жители высадили деревья без согласования с комитетом. Эксперты полагают, что под "японским садом" находятся инженерные коммуникации.
Напомним, что петербуржцы всадили деревья подсемейства сливовых на набережной Обводного канала, 89.
Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор признал пригодным для купания только два пляжа в Петербурге .
Фото:pixabay
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