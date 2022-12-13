В центре Петербурга коммунальные службы сбросили наледь на автомобиль

Бригадир команды ответил на возмущения владельца авто очень грубо.

В центре Петербурга коммунальные службы сбросили глыбу льда на автомобиль. Инцидент произошел на улице Некрасова около дома № 59. Об этом сообщили "Невские Новости".

Коммунальные службы в очередной раз сбросили наледь на машину. Бригадир команды ответил на возмущения владельца авто очень грубо. По словам мужчины, руководитель бригады совсем не сожалел о случившемся.

У меня худи дороже твоей машины, почему я должен переживать за какое-то старое говно?"" — поделился пострадавший. Бригадир

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Фото: Невские Новости