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В центре Петербурга коммунальные службы сбросили наледь на автомобиль
Сегодня, 20:32
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В центре Петербурга коммунальные службы сбросили наледь на автомобиль

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Бригадир команды ответил на возмущения владельца авто очень грубо.

В центре Петербурга коммунальные службы сбросили глыбу льда на автомобиль. Инцидент произошел на улице Некрасова около дома № 59. Об этом сообщили "Невские Новости"

Коммунальные службы в очередной раз сбросили наледь на машину. Бригадир команды ответил на возмущения владельца авто очень грубо. По словам мужчины, руководитель бригады совсем не сожалел о случившемся.

У меня худи дороже твоей машины, почему я должен переживать за какое-то старое говно?"" — поделился пострадавший.

Бригадир

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Фото: Невские Новости

Теги: коммунальные службы, сбросили наледь на машину, улица некрасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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