В центре Петербурга коммунальные службы сбросили наледь на автомобиль

В центре Петербурга коммунальные службы сбросили глыбу льда на автомобиль. Инцидент произошел на улице Некрасова около дома № 59. Об этом сообщили "Невские Новости".
Коммунальные службы в очередной раз сбросили наледь на машину. Бригадир команды ответил на возмущения владельца авто очень грубо. По словам мужчины, руководитель бригады совсем не сожалел о случившемся.
У меня худи дороже твоей машины, почему я должен переживать за какое-то старое говно?"" — поделился пострадавший.
Бригадир
Ранее на Piter.tv: в Мурино спасли робота-курьера, застрявшего в сугробе.
Фото: Невские Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все